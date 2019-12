Freddo, il Comune attiva protocollo di emergenza per senza tetto

In questi giorni si è registrata una forte escursione termica tra le ore del giorno e quelle della notte.Il Comune di Livorno ha deciso di attivare in via precauzionale il protocollo di emergenza per soccorrere le persone senza dimora. Coperte, indumenti, bevande calde vengono distribuite durante la notte dalle unità di strada.

La prima sera il servizio è partito alle ore 20,00. La struttura della Caritas in via delle Cateratte ha messo a disposizione 8 posti letto. Sono stati accompagnate alla Caritas in via delle Cateratte quattro persone senza fissa dimora. Una quinta persona non ha accettato di essere accompagnata in struttura preferendo rimanere in stazione. I volontari gli hanno consegnato un sacco a pelo. Durante la seconda sera, quella del 30/31 dicembre, il primo accesso è stato registrato alle 20.15 ). I quattro utenti della sera precedente, si sono presentati autonomamente in struttura con orari differenti tra le 20,55 e le 21,30 e insieme a loro si è presentata anche la persona senza fissa dimora che aveva deciso di rimanere in stazione centrale. In totale 8 persone senza fissa dimora hanno dormito nella struttura della Caritas. Stanotte la Caritas ha previsto un piccolo festeggiamento al dormitorio per accogliere il nuovo anno.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

