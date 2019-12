La Befana di Siena scende con i vigili del fuoco

Il 6 gennaio torna in piazza del Campo “Volare Oh Oh, A cavallo di una scopa”, un ricco cartellone di eventi gratuiti dedicato all’arrivo della vecchietta più amata dai bambini, dalle 14.30 alle 18 tra giochi, laboratori creativi e spettacoli.

“AAA cercasi befana”, sarà lo spazio in cui poter scattare foto con costumi, gadget e accessori ‘befanosi’. Durante il pomeriggio, inoltre, si potrà affrontare un percorso a ostacoli a cavallo di una vera scopa volante.

Non mancherà il “Gioco dell’Oca” in formato gigante. All’interno del Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico si terrà “Cosa bolle nel Calderone?”, uno spazio nel quale i bambini potranno entrare per ascoltare gli aneddoti che il gatto nero della Befana avrà da raccontare. In Piazza del Campo verranno inoltre allestiti i “BefanArt”, laboratori creativi per chiunque si senta un artigiano.

A far divertire anche gli spettacoli di strada davanti alla Fonte Gaia. In contemporanea ci sarà anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Siena con “Aspettando la Befana”.Alle 17.30 la discesa della vecchietta dal Palazzo Comunale, e il lancio di caramelle. Sarà possibile anche acquistare il calendario Vdf e compiere una buona azione: il ricavato andrà infatti Centro Immunoterapia oncologica dell’Aou di Siena.

