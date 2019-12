Nuova scuola media 'Fermi' a Scandicci, accordo con Cdp

Un supporto concreto al Comune di Scandicci da parte di Cassa Depositi e Prestiti nella progettazione della nuova scuola media Fermi, costruito pressi dell'area sportiva Turri seguendo i più innovativi criteri didattici. La Giunta ha approvato la bozza di un Protocollo d’intesa tra Comune e Cdp, che sarà firmato a breve dal Sindaco Sandro Fallani. La nuova Fermi sarà realizzata con un investimento stimato in 12 milioni e 500 mila euro.

Gli esperti affiancheranno i progettisti negli studi per le soluzioni costruttive della nuova scuola, assieme agli educatori di tutte le scuole del comprensivo Vasco Pratolini e alla dirigenza scolastica.

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica nel territorio di Scandicci, va ricordato anche il progetto per la nuova scuola primaria Toti a San Vincenzo a Torri, per la realizzazione della quale è già stata effettuata la ricognizione di ordigni bellici nei terreni interessati dal cantiere. La nuova Toti sarà costruita in piazza Fratelli Vezzosi su due piani, con cinque aule, uno spazio teatro, un atrio e una mensa, per ospitare attività didattiche in base al metodo educativo montessoriano; 2 milioni stanziati .

