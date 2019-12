Postazioni Asl diurne non attive per Capodanno in due comuni

Non saranno attive domani nei comuni di Barberino Tavarnelle e Rignano le postazioni con medico cosiddette di raddoppio diurno festivo, un servizio che nasce come sostegno in orario diurno (8.00-20.00) nei giorni prefestivi e festivi alle postazioni assistenziali del territorio. L’Azienda si è già attivata per garantire comunque il servizio ai cittadini.

Per quanto riguarda il comune di Barberino Tavarnelle, il servizio sarà garantito ai cittadini dalla postazione di San Casciano presso la Misericordia in piazzetta Simone Martini 4, sia in orario diurno che la notte per il servizio di continuità assistenziale.

Per Rignano il servizio sarà garantito sia in orario diurno che per la continuità assistenziale notturna dalle postazioni di Reggello presso il presidio distrettuale in Piazza IV Novembre e di Figline Valdarno presso l’ospedale Serristori, sopra la portineria.

