I Re Magi al Castello di Capraia Fiorentina. Si svolgerà domenica 5 gennaio l’evento “ La magia dei Magi in Castello”, organizzato per festeggiare l’Epifania dalla Proloco, in collaborazione con la Parrocchia di Santo Stefano, la Compagnia di Sant’Andrea di Empoli e varie associazioni di Capraia e Limite.

Alle ore 16 rievocazione in piazza Pucci con oltre 40 figuranti vestiti in costume, tra pastori, dame e cavalieri, che riproporranno alcune scene come l’incontro dei Re Magi con Erode e la consegna dei doni. Proprio in piazza è atteso l’arrivo dei Re Magi in corteo con i cavalli.

Alle 18, al termine della rappresentazione, seguirà il concerto della Corale Santa Grania nella Chiesa di Santo Stefano.

Per l’occasione la Chiesa è aperta e visitabile: si possono ammirare un affresco restaurato di Filippo Tarchiani che raffigura il martirio di Santo Stefano e un affresco di Santa Caterina d'Alessandria patrona dei ceramisti. Infatti all’interno sarà possibile apprezzare anche un presepe con circa 40 elementi in ceramica, formati, decorati a mano e cotti due volte da artigiani ceramisti di Capraia Fiorentina.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, unisce storia, cultura e tradizione e vuole diventare appuntamento delle festività natalizie.

Fonte: Comune di Capraia e Limite

Tutte le notizie di Capraia e Limite