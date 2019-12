Prtecipazioni societarie, FdI: "Scelta irragionevole del sindaco Franconi, ci opponiamo fermamente"

Durante l’ultimo Consiglio Comunale di Pontedera, tenutosi questa mattina, il Sindaco Franconi, in tema di partecipazioni societarie ha scelto di dismettere parte delle azioni che il Comune aveva all’interno dell’azienda Siat. Il Comune è passato dalla quota societaria del 51% alla quota del 35%. La scelta del Sindaco è irragionevole, adesso il Comune di Pontedera ha perso la sua quota di maggioranza in una società molto redditizia che nel 2018 ha avuto un fatturato pari a 1.970.103,00€. Il Sindaco avrebbe dovuto puntare a un totale controllo pubblico del 100% di questa società sicura in termini di rendita, gli eventuali utili ricavati, sarebbero stati destinati al finanziamento delle politiche sociali sul nostro territorio. È inaccettabile che a beneficare di una società così ricca in termi di guadagno siano dei soggetti privati. Per questo motivo chiediamo che il Sindaco faccia chiarezza sulla questione e ci spieghi il perché di questa scelta irragionevole che reca gravi danni al Comune di Pontedera. Ci attiveremo subito per riportare questa società totalmente pubblica, nel prossimo Consiglio Comunale proporremo la revoca della delibera e ne stileremo una nuova per porre rimedio alla decisione scellerata del Sindaco Franconi. La Siat è una società strategica ed economicamente molto vantaggiosa, combatteremo fino in fondo per evitare che questa società finisca in mano di privati. Vogliamo evitare che accada come con le Farmacie Comunali a Pontedera che sempre a causa di una pessima amministrazione furono vendute ai privati, mentre in altri comuni come quello di Pisa e Ponsacco, tali farmacie stanno facendo arricchire le casse del Comune. Ci opponiamo alla folle decisione del Sindaco e faremo di tutto per evitare che il Comune perda la sua quota di maggioranza in Siat.

