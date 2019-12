Sequestrati 14mila articoli natalizi pericolosi nel Senese

La guardia di finanza di Siena ha sequestrato 14mila articoli natalizi non conformi. I prodotti, alcuni destinati a bambini, avevano marcatura CE irregolare o erano senza etichettatura: erano pericolosi e messi in vendita a prezzi più bassi proprio per la scarsa qualità dei prodotti. Tre titolari di esercizi commerciali del Senese - uno a Siena e due in Valdelsa, tutti e tre di origini cinese - sono stati segnalati alla Camera di Commercio. I commercianti sono stati multati per un importo di circa 14mila euro.

