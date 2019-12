Si conclude Game Over, progetto contro l'evasione fiscale

La Regione Toscana ha finanziato con 150mila euro il progetto GAME OVER – Stop all'evasione, con la partecipazione di tutti gli 11 Comuni dell’Empolese Valdelsa e di cui il Comune di Montelupo Fiorentino è capofila.

Per ogni euro riscosso dal fisco italiano, si perdono circa 23 centesimi in evasione fiscale. Nell'ottica di ripensare il ruolo svolto dal Comune nel contrasto all'evasione fiscale, il progetto “GAME OVER” ha come obiettivo il miglioramento del rapporto di fiducia tra il comune e il cittadino.

Le azioni di sensibilizzazione si sono svolte nel corso dell’anno e sono state rivolte in prevalenza ai ragazzi delle scuole. Ha riscosso un particolare interesse lo spettacolo teatrale proposto dalla compagnia Pupi e Fresedde e l’evento sportivo tenutosi a Montelupo Fiorentino con 150 ragazzi.

Già dalla prossima bolletta Alia sperimenterà il nuovo programma. Grazie all’incrocio delle banche dati è possibile ottenere una corretta intestazione delle bollette.

«È forte il nostro impegno per contrastare l’evasione sia attraverso un’attività di sensibilizzazione, sia attraverso l’adozione di strumenti che permettono di individuare coloro che non pagano quanto dovuto», afferma il sindaco Paolo Masetti.

