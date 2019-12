Sì contro Festival Pucciniano: "Conflitto di interessi"

La Regione Toscana dovrà effettuare un’attenta verifica dell’attività della Fondazione Festival Pucciniano. Lo prevede l'OdG da Sì-Toscana a Sinistra, affermano Fattori e Sarti.

“Veronesi è presidente e direttore artistico del Festival e il direttore artistico risponde al Cda e dunque risponde a se stesso: il conflitto d’interessi è palese. Si configurerebbe un gigantesco conflitto d’interessi se fosse confermato che Veronesi è stato pagato per dirigere l’Orchestra del Festival Pucciniano per quanto possa non aver ricevuto il denaro direttamente dalla Fondazione Festival Pucciniano. Il direttore generale, il signor Moretti, è stato assunto come ‘dirigente’ dal 2015 senza alcuna procedura di evidenza pubblica e senza l’idoneo titolo di laurea”.

“L’incarico di addetto stampa è stato attribuito alla moglie del direttore generale Moretti, fin dal 2015. È stata incaricata la Headline Giornalisti, senza procedura di selezione. C’è infine la gestione dei biglietti omaggio. Ne è responsabile la direzione generale e è gestita dall’addetta stampa sulla quale sovrintende Veronesi. Risulterebbero elargiti oltre 15.000 biglietti omaggio, parte rilevante dei quali non risulterebbe nel bilancio di esercizio in quanto ‘ceduti’ al prezzo di un euro”.

