I carabinieri hanno dovuto soccorrere la notte scorsa un 51enne con disabilità che si era ribaltato in un bosco a bordo del suo quad in una strada sterrata. Il 51enne era rimasto bloccato e non poteva riprendere la marcia, così ha dato l'allarme. I militari del Radiomobile di Firenze sono riusciti a raggiungerlo tramite la posizione inviata su Whatsapp dall'uomo. Una volta soccorso dai sanitari del 118, ha potuto fare ritorno a casa.

