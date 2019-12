Si rifiutano di mostrare biglietto e documenti su un bus: denunciati due minorenni

Si sono rifiutati di mostrare il biglietto e di fornire le loro generalità su un bus che da Firenze era diretto a Bibbiena, provocando anche un ritardo di 40 minuti. Per questo due ragazzi, di origine albanese, ancora minorenni, sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità. I fatti sono avvenuti ieri. I militari sono intervenuti in viale Fratelli Rosselli dove si trovava il pullman di Bus Italia, partito dal capolinea di piazza Santa Caterina da Siena. I due giovani sono incensurati e domiciliati presso un centro di accoglienza nell'Aretino.

Tutte le notizie di Bibbiena