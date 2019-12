Un giocattolo 'sospeso' per i bambini: l'iniziativa a Prato

Un “giocattolo sospeso”: un piccolo gesto di affetto e solidarietà dai bimbi che hanno di più verso quelli che hanno di meno. A lanciare l’iniziativa è il Grande Locale Leisure toscano per il divertimento delle famiglieYOUNGO Parco Prato, che per queste festività natalizie invita i suoi piccoli amici a pensare anche agli altri.

L’idea è quella di diffondere anche tra i bambini, con i loro linguaggi e mezzi, la solare usanza napoletana del “caffè sospeso”: lasciare al bar, quando si va a prendere un caffè, un caffè pagato per chi non se lo può permettere. Una tradizione che racchiude l’essenza più vera della italianità - ospitalità, altruismo, empatia, generosità -, che si è diffusa per la sua bellezza in Italia e nel mondo e ora può contagiare anche i più piccoli.

Qualsiasi bimbo desideri aderire può portare il suo “giocattolo sospeso”, nuovo o usato non ha importanza, nel Grande Locale Leisure YOUNGO Parco Prato sabato 4 gennaio dalle ore 16.30. Tutti i giocattoli raccolti verranno donati all’Opera Santa Rita Fondazione Onlus, realtà privata promossa dalla Diocesi di Prato che svolge attività educative a favore di minori con difficoltà personali, familiari e sociali .

