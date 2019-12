Urta pedone con lo scooter e cade a terra: grave la conducente del mezzo

Avrebbe urtato un pedone che attraversava la strada con lo scooter cadendo poi a terra.

Sarebbe questa la dinamica, ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, dell’incidente avvenuto questa mattina in via Giovanni da Marignolli, in prossimità di un incrocio con via Giovanni da Empoli. A finire in ospedale in gravi condizioni la conducente dello scooter, una donna di 52 anni; anche il pedone, una dodicenne, è stata portata in ospedale per accertamenti. Gli agenti incaricati dei rilievi hanno ascoltato diversi testimoni e i loro racconti, insieme alle immagini di una telecamera, potranno fornire dati utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze