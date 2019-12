Vespa Club Empoli, donati 500 euro per i disabili

Nei giorni scorsi il Vespa Club Empoli ha donato 500 euro all AIAS di Empoli, associazione che si occupa di assistenza, riabilitazione e integrazione di persone con disabilità. Un piccolo gesto per aiutare una piccola realtà locale che è continuamente alla ricerca di risorse. Tale donazione è stata possibile in gran parte anche grazie alla cena sociale “Dianella sotto le stelle… in Vespa”, svoltasi il 31 Luglio nella suggestiva aia della Fattoria Dianella I di Vinci, organizzata da Vespa Club Empoli con la collaborazione della famiglia Lunardi.

Il tesseramento 2020 del VCE inizierà Giovedì 9 Gennaio, come sempre in sede, presso il Circolo ARCI Pozzale (Via di Sottopoggio per San Donato 23) e proseguirà ogni Giovedì dalle 21,30 fino alla fine di Giugno.

IL VCE ha chiuso il 2019 superando i 360 iscritti. Ogni anno organizza inoltre il proprio Raduno Nazionale, denominato “VESPAUDACE!” che quest’anno si svolgerà in 2 giorni (5 e 6 Settembre) per festeggiare i 20 anni di attività e che si distingue dagli altri raduni per il percorso, sempre diverso, di circa 100 chilometri. Tale manifestazione viene affiancata ogni 2 anni da un raduno in notturna: “Di Buio in Vespa” giunta nel 2019 alla sua 6° edizione.

