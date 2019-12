In viaggio a Empoli con un etto di hashish: denunciato

Un 50enne marocchino è stato denunciato dai carabinieri dell'aliquota radiomobile di Empoli ieri pomeriggio per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, violazione degli obblighi inerenti al soggiorno e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

L'uomo era in auto, guidata da un'altra persona, lungo la via Tosco Romagnola, quando è incappato nel posto di blocco. Ha affermato di non avere documenti ed era molto nervoso. All'inizio della perquisizione dell'auto ha tentato di buttare in auto un pacchetto che aveva con sé. Al suo interno c'erano quasi 100 grammi di hashish.

