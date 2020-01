Capodanno a Firenze, migliaia di persone in piazza

Migliaia di persone nelle piazze a Firenze per la notte di Capodanno, senza particolari problemi per quanto riguarda traffico e sicurezza. Quest’anno la festa si è fatta in 20: 20 performance in 20 luoghi della città, con spettacoli per tutti i gusti promossi dal Comune di Firenze e coordinati da MUS.E, tutti ad ingresso libero. Tra i luoghi 'sold out' piazza Signoria, piazza del Duomo, Santissima Annunziata e piazza del Carmine. Dal punto di vista della sicurezza, nessun sequestro di petardi e nessun incidente legato al loro impiego.

“Un Capodanno diffuso e di grande successo – hanno sottolineato il sindaco Dario Nardella e l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – e di questo vogliamo ringraziare tutti gli organizzatori che hanno condiviso con noi una serata davvero speciale e tutti quanti erano al lavoro, dai nostri agenti di Polizia municipale alle forze dell’ordine, dalla Protezione civile ai vigili del fuoco, dagli operatori sanitari a quelli ecologici di Alia. Che questa notte sia di buon auspicio per un 2020 di serenità e fiducia nel futuro”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

