Capodanno a Livorno, la municipale recupera 4 cani smarriti

Nella notte di San Silvestro la Polizia Municipale ha recuperato tre cani smarriti che camminavano in mezzo di strada, località Limoncino. Non sono chippati. Si tratta di una lupetta e una meticcia marroncina, femmine. L'altro, un meticcio beige, è maschio.

È stato inoltre trovato in via Donnini un dogo femmina, giovane, bianca. Ha il chip di un'altra regione.

Per recuperarli (o per prenderli in adozione se non si rintracciano i proprietari) scrivere a: animali@comune.livorno.it

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa