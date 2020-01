Capodanno: circa 70 accessi per alcol negli ospedali di Firenze, Prato e Pistoia

Nonostante qualche notizia di cronaca senza particolari conseguenze, è stato un Capodanno tranquillo per la Toscana. Il protagonista assoluto, però, è stato senza dubbio l'alcol. I dati che arrivano dai pronti soccorsi dell'Ausl Toscana Centro sono piuttosto allarmanti: si parla di circa settanta accessi negli ospedali delle province di Firenze, Prato e Pistoia.

Al San Giovanni di Dio (Torregalli) di Firenze sono circa dieci gli accessi per alcol, oltre a una giovane arrivata in stato alcolico con traumi. Al Santa Maria Nuova sono una trentina, con molti giovani in stato di ubriachezza. Cinque invece quelli al Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli.

A Prato la situazione non cambia e all'ospedale sono arrivate circa venti persone per problemi dovuti all'abuso di sostanze alcoliche. A Pistoia sono cinque, ai quali si aggiunge una ragazza con una ferita al labbro per lo scoppio di un petardo. Al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli non si registrano per ora ingressi dovuti all'alcol, solo una paziente per una caduta.

Tutte le notizie di Firenze