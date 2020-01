Rogo nella notte di Capodanno in piazza Dalmazia

Non è stata una nottata di Capodanno tranquilla per i residenti di piazza Dalmazia a Firenze. Verso l'una di notte del 1 gennaio 2020 ha preso fuoco un cassonetto situato proprio nella piazza. Fiamme pericolose e una coltre di fumo si sono alzate dal cassonetto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco fiorentini e della polizia municipale per far tornare la situazione alla normalità.

Si indaga sulle cause dell'incendio, ma si suppone che possa essere stata una bravata per Capodanno, non necessariamente causata da botti o da fuochi d'artificio. Per i residenti della zona ci sono stati attimi di tensione, ma il rogo è stato spento in pochi minuti.

