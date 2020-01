Cenone finisce a coltellate, tre feriti in Mugello

Un normale cenone di Capodanno in Mugello è finito con una rissa, sono volate coltellate e tre persone sono rimaste ferite. Il fatto è avvenuto alle 2 di oggi, mercoledì 1 gennaio, nella casa di una 40enne di origini brasiliane a Borgo San Lorenzo.

Secondo una prima ricostruzione erano quattro le persone presenti per la cena. Una 36enne residente a Firenze e un 22enne borghigiano hanno avuto un acceso litigio durante il quale hanno fatto uso di coltelli - poi recuperati e posti sotto sequestro dai carabinieri, intervenuti sul posto. Entrambi sono stati denunciati.

Nel tentativo di dividerli, un 29enne di origini indiane è rimasto ferito, così come la padrona di casa 40enne e il 22enne. Trasportati in ospedale per lesioni agli arti, i feriti hanno ricevuto una prognosi che va dai 10 ai 15 giorni.

