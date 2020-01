I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti alle ore 11 di oggi (mercoledì 1 gennaio) per soccorso a un animale a Capostrada, in via Modenese. Un cervo, probabilmente ferito, è rimasto chiuso all'interno di una proprietà privata. Sul posto polizia municipale e associazione "Amici della Terra" di Firenze.

