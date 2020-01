Addio a San Miniato a una storica volontaria della Misericordia

Avrebbe compiuto 93 anni nel 2020 appena iniziato Diva Martini, volontaria della Misericordia di San Miniato per molti anni scomparsa in questi giorni. La salma si trova alle cappelle del commiato dell'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli, verrà esposta nella chiesa di via Rondoni a San Miniato in attesa dei funerali.

Per gran parte della vita ha fatto la volontaria alla Misericordia prestandosi a fare l'autista per i dializzati, a fare l'operatrice al centralino e dando una mano ogni volta che c'erano iniziative alla Misericordia. Dal 1977 al 2007 è stata consigliera nel Gruppo Donatori di Sangue Fratres e dal 1998 al 2016 è stata membro del Magistrato della Misericordia. In passato è stata sarta. A San Miniato era conosciuta e ben voluta da tutti.

I funerali si terranno domani pomeriggio alla chiesa di San Domenico.

