Draghi saluta gli operatori Alia al mattino di Capodanno

Il consigliere Draghi, in qualità di vice presidente della commissione ambiente, la mattina di capodanno si è recato in piazza Repubblica per salutare gli operatori di Alia che dalle prime ore del mattino (le 5 per esattezza) hanno cominciato a pulire la città dopo i festeggiamenti del capodanno.

"Encomiabile il loro lavoro, con una temperatura inferiore allo 0 sin dalle prime del mattino, ancora al buio, hanno celermente ripristinato il decoro del centro storico dopo gli eccessi della notte di san silvestro -dichiara il consigliere- La notte dell'ultimo dell'anno è, come spesso accade, stata contrassegnata da eccessi di baldoria: scritte spray sui negozi, marciapiedi rotti, gente che urinava sui monumenti e tappetti di bottiglie e petardi nelle fioriere, risse fra minorenni e infine mendicanti che a basse temperature utilizzano animali. Per questo non si deve dare scontato che le strade magicamente ritornino linde e sgombere dai rifiuti appena inizia il nuovo giorno del nuovo anno. I botti vietati solo in centro sono una grave disparità, si dovevano vietare su tutto il territorio comunale come fatto a Pistoia".

Fonte: Ufficio stampa

