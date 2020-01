Grave incidente nella notte di Capodanno a Sammontana

Un brutto incidente si è verificato alle 2 di oggi, mercoledì 1 gennaio 2020, nell'abitato di Sammontana, a Montelupo Fiorentino. Si è trattato di uno scontro frontale tra un'auto e un Ape molto vicino alla zona della Fornace. Due sono i feriti, uno dei quali è stato portato in ospedale in codice rosso.

Non si conoscono al momento le generalità delle persone ferite. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli per la messa in sicurezza dei veicoli e i carabinieri per ricostruire la dinamica. Presenti anche un'automedica, un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Empoli e una della Pubblica Assistenza di Montelupo.

Uno dei feriti versava in gravi condizioni ed è stato trasportato al CTO di Careggi, a Firenze.

