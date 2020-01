In albergo con l'hashish, arrestato 35enne a Pescia

Nella mattinata di oggi, mercoledì 1 gennaio, la polizia di Pescia ha tratto in arresto un 35enne di origini ecuadoriane, residente a Genova e con cittadinanza italiana, che si trovava all’interno di un albergo della zona, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Genova per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

All'interno della camera i poliziotti hanno rinvenuto gr.6 di hashish che lo stesso deteneva per uso personale. Dopo le formalità di rito è stato tradotto presso il Carcere di Pistoia dove dovrà scontare la pena di mesi 10 di reclusione.

