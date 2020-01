I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti intorno alle 9 di oggi, mercoledì 1 gennaio, per un incendio in una abitazione a Quarrata in via Vecchia Fiorentina. Il rogo ha coinvolto gran parte dell’appartamento e ha causato ingenti danni a bagno e corridoio. Il fumo è entrato anche in due appartamenti adiacenti filtrando da alcune crepe causate dal calore. Sul posto anche il personale sanitario del 118 che ha preso in carico il proprietario dell'abitazione per un lieve malore.

