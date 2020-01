Alice è la prima nata del 2020 a Pisa

Finisce un decennio, ne inizia un altro. A Pisa l'Aoup continua con il suo lavoro per quanto riguarda le nascite, anche a cavallo tra il 2019 e il 2020.

L'ultima nata della scorsa decade si chiama Lisa, venuta al mondo all'edificio 2 del Santa Chiara alle 22.39 del 31 dicembre di fronte ai genitori Michele e Elody. Il parto è stato assistito dall'ostetrica Simona Garzella. Presenti al parto anche la dottoressa Alessandra Perutelli, la specializzanda ginecologa Federica Arini e la neonatologa Francesca Moscuzza.

Si entra nel nuovo decennio. Per il primo fiocco del 2020 è toccato aspettare nel pomeriggio, si chiama Alice ed è la seconda nata per Valentina di 32 anni e Diego, residenti a Pisa, che nel 2017 avevano avuto già un maschietto. Pesa 3,535 gr ed è lunga 50 cm. Il parto è stato assistito dall'ostetrica Elisabetta Donati. Erano presenti anche la dottoressa Cattani e la specializzanda ginecologa Misasi.

Come affermano dalla Aoup, "il punto nascita si può confermare che ha avuto un incremento di nascite in quanto rispetto al calo di tutta Italia ha mantenuto la stessa numerosità del 2018. Il nuovo blocco parto inaugurato 23 luglio 2019 sicuramente è stato attrattivo insieme all'attivazione di nuovi percorsi che vanno a favorire la fisiologia e la presa in carico della coppia per tutto il percorso nascita".

