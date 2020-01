Prende a pugni una ragazza e le frattura il naso, denunciato 31enne

Ha picchiato una donna per avere la precedenza sul taxi e le ha fratturato il setto nasale. È avvenuto nella notte di Capodanno a Siena, in piazza Matteotti. Un 31enne di origini nigeriane e senza precedenti era in evidente stato di alterazione alcolica. Stava attendendo un taxi, sul quale è salita una ragazza. Pensando di avere la precedenza sulla corsa, il 31enne si è infuriato e, per futili motivi, ha tirato un pugno sul volto alla donna, fratturandole il naso. La polizia lo ha identificato e denunciato per lesioni gravi.

