Rissa in piazza della Signoria, in manette tre giovani

Capodanno con rissa a Firenze. Le persone nelle piazze fiorentine erano molte, ma ci sono stati anche disordini gravi. In piazza della Signoria sono intervenuti addirittura i carabinieri, che hanno arrestato tre giovani. I tre sono tutti 18enni o 19enni, si tratta di un italiano e un kosovaro della provincia di Treviso e di un etiope residente a Livorno. La polizia municipale ha allertato i militari: un gruppo di persone, quattro o cinque, si stavano picchiando all'angolo tra via delle Farine. Alla vista delle forze dell'ordine c'è chi è riuscito a fuggire, ma tre sono finiti in manette. Una quarta persona, che ha un ruolo marginale nella zuffa, è stata denunciata.

