Sociale, centro, periferie: il bilancio di previsione a Lucca

Attenzione al sociale, ai quartieri e alle frazioni della città, nuovi investimenti per scuola e sport e manutenzioni sul territorio. Il tutto senza apportare aumenti o variazioni sulle tariffe, ma con un impulso ulteriore verso le politiche sociali e culturali. Ecco il bilancio di previsione 2019-2021 dell’amministrazione Tambellini, approvato in consiglio comunale due giorni fa. Un bilancio sano e solido, come ha avuto modo di sottolineare l’assessore Giovanni Lemucchi, che nell’illustrare il documento ha ringraziato il lavoro degli uffici, della ragioneria e di tutta la macchina amministrativa comunale.

“Viene confermato un bilancio in equilibrio secondo tutti i parametri previsti dalla normativa con un indice di indebitamento ampiamente nei limiti. Chiudiamo l’anno con un saldo di tesoreria ampiamente positivo, pari a quasi 15 milioni di euro. Un risultato che si collega ad un’ulteriore riduzione dei tempi di pagamento: siamo arrivati a saldare a vista i fornitori”.

Per quanto riguarda le spese, vengono confermate le voci più significative: oltre al costo del personale, ci sono il sociale (16 milioni di euro), l'istruzione con 9 milioni, i trasporti con 6, 5 milioni di euro, la sicurezza/ordine pubblico (6,3 milioni di euro) e 4 milioni per la cultura.

