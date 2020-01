Tavola rotonda civica per la Regione a Volterra

Si terrà a Volterra sabato 4 Gennaio, nel Salone dell'Albergo Nazionale, alle ore 15.30, la Tavola Rotonda Civica per la Regione.

Un incontro teso a mettere insieme le Liste Civiche Toscane, sia di governo che di opposizione, per portare un contributo di idee per le prossime elezioni regionali.

L'evento è fortemente voluto dall'Associazione Toscana Civica, che ha nella sua "rete" in attivo una cinquantina di liste toscane.

"Si parla molto delle prossime elezioni regionali e di candidature, ma poco dei temi territoriali. Eppure non esiste solo Firenze, e ogni territorio ha problemi irrisolti da decenni. Serve rimettere al centro i territori, sopratutto quelli più periferici, per migliorare l'economia della Regione Toscana" esordisce Paolo Moschi, che continua: "l'incontro di sabato 4 è un primo approccio tra amministratori che ogni giorno lottano sul campo nell'interesse dei cittadini: è questa la buona politica che dobbiamo promuovere, e che molto bene potrebbe fare in Regione per i cittadini e i Comuni non capoluogo".

Insomma, sarà un vero "Orgoglio dei territori", intenzionato a mettere su idee e proposte, in vista delle ormai imminenti elezioni regionali.

Fonte: Ufficio stampa

