Risparmio e igiene profonda nel rispetto dell’ambiente: è possibile con la scopa a vapore

Sempre di fretta e impegnati tra lavoro e famiglia può risultare difficile ritagliarsi del tempo per svolgere le faccende domestiche, finendo così per farle a più riprese approfittando dei rari momenti di libertà o ancora peggio in una sola estenuante sessione nell’unico giorno libero della settimana. Tra le mansioni di routine vi è certamente la cura dei pavimenti, superfici su cui si cammina e terreno di gioco per i più piccoli, i quali tendono a toccare e mettere in bocca ogni cosa che trovano, soprattutto se ancora piccini. Da un sondaggio condotto da Nielsen è emerso che il 74% degli italiani preferisce pulire le superfici servendosi di scope tradizionali, limitandosi però così solo a spostare polveri e detriti, talvolta senza rimuovere fino in fondo incrostazioni, germi e batteri, per i quali invece è quantomeno necessaria l’azione combinata di strofinaccio e uno o più detergenti ad hoc. Questi ultimi, però, oltre a essere venduti in ingombranti involucri di plastica, che sarà poi necessario differenziare e riciclare, spesso contengono sostanze chimiche potenzialmente nocive, risultando in alcuni casi talmente aggressivi da causare spiacevoli reazioni allergiche o vere e proprie intossicazioni nei soggetti più delicati.

Gesti consapevoli e meno rifiuti

Munirsi di saponi ecologici e spugne vegetali può all’apparenza risultare una valida alternativa green nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, ma in realtà anche questi prodotti finiscono comunque col generare in certa misura rifiuti plastici, i quali necessitano di essere smaltiti correttamente per non inquinare. Al fine di non gettare nell’immondizia flaconi di plastica in quantità e ridurre così significativamente l’impatto ambientale è possibile fare una scelta responsabile ed ecosostenibile, semplicemente iniziando a variare in modo consapevole le proprie abitudini. Si potrà iniziare delegando le pulizie a strumenti efficaci come, ad esempio, la scopa a vapore, capace di garantire una pulizia profonda in tempi brevissimi, disinfettando qualsiasi tipo di superficie solo con acqua e senza bisogno di alcun detergente aggiuntivo, solo emettendo un forte getto di vapore secco o umido.

La scopa a vapore: pulizia nel rispetto dell’ambiente

Se si è ancora indecisi riguardo a questa tipologia di elettrodomestici, oppure non si sa bene come orientarsi tra modelli basici o più innovativi, esistono online meticolose guide all’acquisto, ideate e redatte con perizia per capire come funziona e soprattutto qual è la scopa a vapore migliore. Le più performanti consentono di regolare l’emissione, optando per una maggiore delicatezza di fronte ai parquet o scegliendo di puntare sull’intensità mirata del getto per agire al meglio su macchie localizzate in pavimenti duri, quali ceramica e pietra. Si potrà adeguare la temperatura in presenza di incrostazioni dovute a fango di fronte alla porta d’ingresso, dono dei nostri amici a 4 zampe, o a residui di cibo sotto il tavolo in cucina, inevitabile conseguenza dopo ogni pasto. Chi vuole risparmiare tempo, ottimizzando ulteriormente i propri sforzi, potrà optare per varianti 2 in 1 in grado di aspirare, lavare, sterilizzare e asciugare in un’unica passata. Se poi si ha bisogno di eliminare macchie da moquette, tappeti, tende e divani è bene sapere che esistono persino modelli provvisti di un kit di accessori adatti allo scopo, quali spazzole, bocchette, solette in plastica, panni specifici e talvolta addirittura guanti da indossare.

Ogni casa è un mondo a sé fatto di mobili e ornamenti diversi, bisognosi ciascuno di un trattamento mirato in grado di igienizzare a fondo nel totale rispetto dei materiali. Con la scopa a vapore, potente ma leggera da gestire, si dovrà aver cura solo di riempire il serbatoio con acqua, senza dover acquistare o usare altri detersivi, non generando rifiuti plastici e donando ai nostri bimbi la gioia di gattonare o giocare sul pavimento al riparo da germi e batteri, mentre lavoriamo per lasciare loro un pianeta migliore.