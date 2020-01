Porte aperte a Empoli Est, le scuole incontrano genitori e futuri studenti

In vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico 2020/2021 l’istituto comprensivo Empoli Est ha preparato una serie di incontri con i genitori dei bambini che cambieranno scuola passando dal nido all’infanzia, dall’infanzia alla primaria e dalla primaria alla ‘Vanghetti’, scuola secondaria di primo grado.

Allo stesso tempo sono previsti degli ‘open day’ per dare l’opportunità alle famiglie e ai futuri studenti di conoscere i plessi scolastici che li ospiteranno. Il Dirigente illustrerà in ogni dettaglio i moduli per le iscrizioni. Andiamo con ordine.

SCUOLA dell’INFANZIA (per i genitori dei bambini che stanno frequentando l’ultimo anno di Asilo Nido)

Giovedì 9 Gennaio, ore 17, auditorium scuola ‘Vanghetti’ – Via Liguria Incontro con il dirigente scolastico

Mercoledì 15 Gennaio, dalle 17.30 alle 19, in tutte le scuole dell’infanzia Empoli Est Porte aperte per visitare la scuola e conoscere insegnanti e attività

SCUOLA PRIMARIA (per i genitori dei bambini che stanno frequentando l’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia)

Lunedì 13 Gennaio, ore 17, auditorium scuola ‘Vanghetti’ – Via Liguria Incontro con il dirigente scolastico

Giovedì 16 Gennaio, dalle 17.30 alle 19, in tutte le scuole primarie Empoli Est Porte aperte per visitare la scuola e conoscere insegnanti e attività

SCUOLA VANGHETTI (per i genitori dei bambini che stanno frequentando l’ultimo anno di Scuola Primaria) Sabato 11 gennaio e 18 gennaio Dalle 17 incontro con la Dirigente Scolastica Grazia Mazzoni e a seguire, fino alle 20, Open Day per visitare la scuola e conoscere insegnanti e attività

