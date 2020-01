'Amici del Forteguerri - APS', eletto il Consiglio Direttivo e le cariche associative

L'Associazione "Amici del Forteguerri - APS", costituita nel settembre scorso, comunica che, in data 16 novembre 2019, l'Assemblea dei Soci ha provveduto, ai sensi dello Statuto allegato all'Atto Costitutivo, ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di Lisabetta Buiani, Elena Dei, Luca Scorcelletti, Irene Mati, Paolo Bechi, Duccio Tanini e Francesca Martini.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, ha effettuato la nomina delle cariche associative indicando Lisabetta Buiani come Presidente, Luca Scorcelletti come suo Vice, Irene Mati in veste di Tesoriere e Francesca Martini come Segretario Verbalizzante; Paolo Bechi, supportato da Francesca Martini e Duccio Tanini per l'ambito Social Media, svolgerà il ruolo di Addetto Stampa.

Il Comitato Scientifico è composto dalle Professoresse Alessandra Berti e Giovanna Frosini, dai professori Giovanni Gaiffi, Giovanni Tarli Barbieri e Vincenzo Di Giacomo nonché dall'avvocato Andrea Niccolai e dal Dottor Renzo Vannucci; in veste di Sindaco Revisore è stato nominato il dott. Alessandro Nerozzi.

L'Associazione, che ha come Soci Onorari la professoressa Giuliana Bonacchi Gazzarrini, il professore, già Preside, Giuliano Papini e la signora Marzia Forteguerri, nelle prossime settimane inizierà la programmazione delle proprie attività per l'anno 2020; coloro che sono interessati alla eventuale iscrizione sono invitati a fare richiesta dell'apposito modulo e delle modalità di adesione inviando una e-mail all'indirizzo amicidelforteguerri@gmail.com.

