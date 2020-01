Asd Nuoto Valdinievole, conquistate 12 medaglie nella Coppa Toscana Sprint

La Categoria dell'Asd Nuoto Valdinievole brilla anche alla piscina San Marcellino di Firenze alla Coppa Toscana Sprint. La squadra allenata da Federico Cambi e Giulio Bracciali ha gareggiato con altre 12 società toscane, collezionando 12 medaglie (9 individuali e 3 di staffetta) e molti primati personali e societari. Caterina Ferretti (2007, ragazzi) conquista l'oro nei 50 metri rana, realizzando il nuovo record societario. Tre medaglie d'argento centrate da Nagham Berti (2007, ragazzi) nei 50 dorso, dove stabilisce il primato della società, Luca Mariottini (2002, juniores) nei 50 dorso e Vittorio Magrini (2002, juniores) nei 50 rana. Terza posizione per Lara Bertoncini (2005, juniores) e Leone Mercanti (2006, ragazzi), entrambi nei 50 metri dorso, Vittorio Magrini nei 50 stile, Aurora Bianucci (1998, seniores) e Caterina Ferretti, entrambe nei 100 metri misti. La staffetta 4x50 mista femmine (ragazzi) conquista l'argento mentre due medaglie di bronzo arrivano dagli juniores maschi con le staffette 4x50 mista e stile libero. Buoni piazzamenti anche per gli atleti che hanno raggiunto la finale nelle varie specialità e categorie. Quarta posizione con doppio record societario per Alice Battaglia (2006, ragazzi) nei 50 metri sia stile che rana, Alessia Mancini (2004, juniores) e Vittoria Pelagotti (2007, ragazzi) nei 50 dorso, Matteo Ferraro (2005, ragazzi) nei 50 rana, Alice Bertini (2007, ragazzi) e Chiara Marotta (2005, juniores) entrambe nei 100 misti. Quinto posto per Giulia Bruni (2005, ragazzi) e Aurora Lucia Pasquini (2004, juniores) nei 50 rana, Rachele Papini (2003, cadetti) e Vittoria Pelagotti, entrambe nei 100 misti, Simone Innocenti (2000, cadetti) nei 50 metri sia farfalla che dorso, Mila Monti (2007, ragazzi) nei 50 farfalla e Filippo Rustichini (2004, ragazzi) nei 50 dorso. Simone Ginanni (2003, juniores) chiude 6° nei 50 dorso. Niente podio ma hanno gareggiato, ottenendo anche primati personali, i "ragazzi" Gianmaria Agnelli (2006), Jacopo Diolaiuti (2006), Erika Doto (2006), Lorenzo Folinea (2004), Matteo Piliero (2005), Lorenzo Ramello (2006), Tommaso Rustichini (2004) ed Edoardo Torrigiani (2004) e gli juniores Chiara Cardelli (2004) ed Andrea Lasalvia (2003). A proposito di record societari, nella terza prova di qualificazione invernale degli Esordienti A e B svolta a Massarosa, Giulia Pasi (2008) ha fatto registrare il nuovo primato della società nei 50 farfalla con il tempo di 32 secondi netti.

Fonte: Asd Nuoto Valdinievole - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Nuoto