Avis Montopoli, bustine di zucchero che promuovono la donazione nei bar del Comune

“Rendi dolce la vita di chi soffre … Dona Sangue”. Con questo motto è partita ufficialmente la campagna di sensibilizzazione alla Donazione del Sangue da parte di Avis Comunale Montopoli V/A.

In molti Bar del Comune, infatti, sono stati distribuite in maniera del tutto gratuita le bustine di zucchero della foto con sopra stampati vari motti che intendono promuovere la Donazione ed i riferimenti per contattare la Sezione comunale per l’ iscrizione al gruppo e per una futura auspicata Donazione di Sangue.

La speranza è che , magari, bevendo un caffè, che è sempre un momento di piacevole relax, si abbia il tempo per riflettere su ciò che è scritto sulla bustina di zucchero e si possa decidere di diventare Donatori di Sangue senza essere presi dalla fretta degli impegni quotidiani.

Troppo spesso si dice “Ci penserò domani …” e poi non ci si pensa più …. Sorseggiando un caffè ,forse, ci si può pensare un po’ più a lungo e …. decidere seriamente di farlo.

L’idea poi è anche quella di promuovere una costruttiva catena di solidarietà, un passa parola mediatico che possa amplificare il messaggio che intendiamo trasmettere con l’iniziativa.

Cosa faremo nello specifico? Tutti i Consiglieri si stanno attivando per postare sui Social Network la foto della propria tazzina di caffè (esattamente come nella foto) per condividerla con tutti i propri contatti; invitandoli a fare altrettanto quando andranno a prendersi un caffè al bar… un modo semplicissimo per dare l’esempio … La stessa cosa la faremo con i nostri Donatori mandando loro una mail o un messaggio per spiegargli come fare.

Anche gli stessi gestori dei vari bar sono stati invitati a fare lo stesso con i propri clienti …

Ci Sarà una invasione di “ Tazzine e bustine di zucchero dell’Avis”? … pazienza!!… si scrivono e si pubblicano tante cose “assurde e deleterie” … mentre questa è un’iniziativa sicuramente diretta a raggiungere un obiettivo sociale e sanitario di inestimabile valore.

Ogni Donatore in più che si iscrive, ogni Donazione in più che viene fatta grazie a questa iniziativa sarà un successo e contribuirà a “Rendere più dolce la vita di chi soffre”.

E allora cosa aspettate? Correte a prendervi un buon caffè … Noi nel frattempo aspettiamo la vostra telefonata al 348 5421295.

Fonte: Avis Comunale Montopoli - Ufficio stampa

