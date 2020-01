Gemellaggio Massarosa-Tejà: visita a sorpresa della delegazione spagnola in Comune

Si rinnova il rapporto di amicizia tra i Comuni gemellati di Massarosa e quello di Tejà. Ieri (3 gennaio) visita a sorpresa del dirigente comunale del settore turismo e cultura della cittadina spagnola, Vanessa Soria, a palazzo comunale.

In compagnia del marito e della figlia e al termine di una vacanza in famiglia, la dottoressa Soria è stata accolta in Municipio dall’assessore alla cultura Michela Dell’Innocenti assieme al sindaco Alberto Coluccini e all’assessore Elisabetta Puccinelli. Un amichevole cambio di informazioni tra i due Comuni suggellata da una foto scattata all’interno della sala consiliare davanti la targa che celebra il gemellaggio tra il Comune toscano e quello catalano.

Subito dopo l’amministrazione ha accompagnato la delegazione spagnola a far visita ad alcuni luoghi simbolo del territorio, da Villa Gori a Stiava alla Brilla a Quiesa. Infine, dopo un breve tour all’interno dell’area e del museo archeologico di Massaciuccoli e una visita al lago, Vanessa Soria è ripartita alla volta della Spagna assieme alla famiglia.

“E’ stata una visita inaspettata e molto gradita. Abbiamo rinnovato i rapporti di amicizia e di scambio reciproco tra i nostri Comuni. La delegazione di Tejà ci ha invitato a visitare la loro cittadina nel periodo di maggio, quando sul territorio si svolgono una serie di manifestazioni tradizionali di carattere culturale” è il commento del sindaco Alberto Coluccini e dell’assessore Michela Dell’Innocenti.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio stampa

