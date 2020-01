I Promessi Sposi in scena al Quaranthana di San Miniato

Nell'ambito della stagione del Quaranthana, Teatro comunale di San Miniato, gestito dalla Compagnia Teatrino dei Fondi, con la direzione di Enrico Falaschi, che con un'offerta culturale ampia concilia qualità e ricchezza di proposte e manifesta l’eccellenza e l’unicità del Teatrino dei Fondi tra le realtà di San Miniato, venerdì 10 gennaio alle ore 21:30 la compagnia Kanterstrasse presenta I Promessi Sposi. Providence, providence providence, regia di Simone Martini, con Luca Avagliano, Lorenza Guerrini, Simone Martini e Alessio Martinoli, una riscrittura della celebre opera di Manzoni, in una graphic novel in bianco e nero, dove la storia principale con ironia marcia inesorabile verso un apparente lieto fine da fiaba, che forse non è tale.

Con I Promessi Sposi la compagnia KanterStrasse chiude il trittico dedicato al potere, che porta avanti dal 2017 con i due lavori Amletino e Ubu Re. Il potere non su palesa sempre come qualcosa di tangibile, anzi a volte ne sentiamo solo l'odore, il suono, le conseguenze.

Quante volte, noi tutti, ci troviamo di fronte a cambiamenti, situazioni e decisioni che sono state preparate e costruite altrove, in un altrove indefinibile e non individuabile. I protagonisti, due giovani, comuni cittadini di una Lombardia spagnoleggiante si trovano a rincorrere e rincorrersi, aiutati e ostacolati da forze invisibili, i cui proponimenti non sono mai chiari nel tempo presente ma solo a posteriori, in quella che possiamo chiamare prospettiva storica.

Biglietti Intero: 10 € - ridotto (under 23) 8 €

Teatrino dei Fondi

Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato

Via Zara 58 San Miniato Per info: 0571-462825/35 Ass. Teatrino dei Fondi Whattapp: 377 3687878

info@teatrinodeifondi.it www.teatrinodeifondi.it www.quaranthana.it

Fonte: Teatrino dei fondi / Titivillus - Ufficio stampa

