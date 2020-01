Rete Toscana Civica in riunione: "Proposta di governo che parte dal basso"

Si è conclusa verso le 20.00 la Tavola Rotonda civica all'Albergo Nazione di Volterra, iniziata poco prima delle ore 16. Molti gli intervenuti, con oltre 50 partecipanti di cui circa 30 amministratori, di maggioranza e opposizione in Comuni nelle provincie di Firenze, Prato, Pisa, Arezzo, Siena e Livorno.

"Spesso in Regione si discutono grandi tematiche, lasciando però ai margini le esigenze dei territori, sempre più abbandonati a se stessi. Noi sentiamo l'esigenza impellente di redarre un progetto per la Toscana che abbia al centro le priorità dei vari Comuni, dei vari distretti, realtà da valorizzare. Molti territori attendono da decenni di risolvere problemi locali senza i quali le economie non possono risollevarsi. Mentre a Firenze si discute di aereoporti o di Alta Velocità, nel resto della Toscana si viaggia su strade obsolete e su ferrovie a un binario, senza prospettive di sviluppo. Vogliamo redarre un piano per tutti i territori Toscani e mettere fine al neo-centralismo che ha caratterizzato il decennio di Rossi. Vogliamo una Toscana policentrica e viva, che possa tornare a crescere ad una velocità, con un occhio di riguardo alle periferie e ai territori" fa sapere Paolo Moschi, portavoce della rete Toscana Civica.