Riscaldamento fermo alla scuola di Bozzano, il commento di Sinistra Comune e Massarosa Domani

La Scuola primaria di Bozzano martedì 7 gennaio sarà una ghiacciaia perché al sindaco e alla giunta non sono bastate tutte le vacanze di Natale per rimettere in funzione la caldaia e quindi l'impianto di riscaldamento è ancora fermo.

Lo scaricabile dell'amministrazione Coluccini questa volta colpisce i genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria di Bozzano ai quali il sindaco lascia il compito di decidere se mandare o meno i loro figli a scuola martedì 7 gennaio in quelle condizioni proibitive.

Se non ci sono le condizioni minime di temperatura previste dalla normativa un sindaco ha il dovere di firmare un'ordinanza di chiusura, mettendo così i bambini e i dipendenti della scuola al sicuro da eventuali malanni, e consentendo inoltre al dirigente scolastico di non considerare quei giorni di chiusura come assenze da giustificare per gli alunni e per il personale scolastico.

Elementare, sindaco.

Fonte: Sinistra Comune, Massarosa Domani

