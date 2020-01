Torneo della Befana di Rieti: protagoniste cinque formazioni di Abc Castelfiorentino

Un bel pezzo di Abc e tanto tanto tripudio gialloblu al “Torneo della Befana” di Rieti che ha visto tra le protagoniste ben cinque formazioni castellane: U14 Femminile, U13 (Giallo e Blu), Esordienti e Aquilotti.

Quattro giornate ricche di impegni che si sono concluse questo pomeriggio con ben due primi posti: trionfanti nella finalissima, infatti, sia il gruppo Esordienti 2008, che si è imposto sui padroni di casa Willie Rieti Celeste per 43-33, sia il gruppo Aquilotti 2009/2010, che ha battuto 14-10 l’Olimpia Roma.

Dopo una splendida cavalcata è arrivata invece la sconfitta proprio nella finale per l’U13 Giallo, che ha chiuso comunque con un ottimo secondo posto cedendo l’onore delle armi al Nuovo Basket Aquilano per 45-58, mentre l’U13 Blu, nonostante un solo risultato negativo durante l’intera manifestazione, ha dovuto disputare la finale 5/6 posto, vinta con ampio scarto contro Willie Rieti Celeste per 86-40.

Buonissimo torneo anche per le Under 14, giunte anch’esse alla finale 5/6 posto poi persa 27-53 per mano della Uisp Roma.

Di seguito tutti i risultati.

U14 FEMMINILE

ABC-PANTHERS ROSETO 87-30

ABC-NPC WILLIE 26-43

ABC-PINK TERNI 38-45

ABC-ELITE ROMA 47-42

ABC-UISP ROMA 27-53 (Finale 5/6)

U13 GIALLO

ABC-SPES MENTANA 81-27

ABC-WILLIE CELESTE 83-51

ABC-VIENNA UNITED 58-48

ABC-NUOVO BASKET AQUILANO 45-58 (Finale 1/2)

U13 BLU

ABC-SABINA CITY 88-10

ABC-VIRTUS POMEZIA 73-24

ABC-AURORA DESIO 66-80

ABC-STELLA AZZURRA 68-30

ABC-SAN PAOLO OSTIENSE 61-36

ABC-WILLIE CELESTE 86-40 (Finale 5/6)

ESORDIENTI

ABC-PALL. PERUGIA 68-13

ABC-SOEPA ROMA 80-4

ABC-HSC ROMA 43-14

ABC-OLIMPIA ROMA 37-50

ABC-WILLIE RIETI 43-33 (Finale 1/2)

AQUILOTTI

ABC-SAN SATURNINO 15-9

ABC-TEAM UP 14-10

ABC-BEES PESARO 16-8

ABC-ANZIO BASKET 18-6

ABC-WILLIE RIETI 63-37

ABC-OLIMPIA ROMA 14-10 (Finale 1/2)

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio stampa

