Vittoria del Tau contro la Massese, prossima sfida con il Cascina

Tau Calcio - Massese 4 - 0

TAU CALCIO. Citti, Battistoni (Signorini, 29’ secondo tempo), Lucchesi (Magini G., 32’ secondo tempo), Michelotti (Magini L., 40’ secondo tempo), Fedi, Del Sorbo, Pratesi, Gialdini, Mengali (Benedetti, 34’ secondo tempo), Chianese, Maccagnola (Magini L., 36’ secondo tempo). A disp.: Donati, Fanani, Matteoni, Frugoli, Riccomini. Allenatore: Cristiani.

MASSESE. Giacobbe, Di Renzone, Materazzi, Marcon, Mussi, Benedini, Manfredi (Giomi, 13’ secondo tempo), Piscopo (Serrago, intervallo), Vita (Zeqiri, intervallo), Degl’Innocenti, Kthella (Biserni, 16’ secondo tempo). Allenatore: Gassani.

ARBITRO. sig. Leonardo Burgassi di Firenze. Assistenti Lorenzo Bertani di Pisa e Danilo Barretta di Pistoia.

MARCATORI. Chianese (11’ primo tempo), Mengali (27’ primo tempo), Del Sorbo (37’ primo tempo), Mengali (47’ secondo tempo).

NOTE. Ammoniti Michelotti, Del Sorbo, Vita, Di Renzone, Mussi.

È un primo tempo color amaranto allo stadio di Altopascio, con la formazione di mister Cristiani che segna tre gol in venti minuti. All’11 è Chianese a segnare grazie a un tiro da dentro area ben servito da Gialdini. Al 27’ raddoppia Mengali su rigore per fallo in area di Di Renzone. Ancora rete amaranto con Del Sorbo su punizione, ben battuta da Chianese.

Nella ripresa il Tau chiude la partita con il secondo gol di Mengali al 47’.

Il Tau si prepara ora a incontrare il Cascina nella partita di recupero di mercoledì 8 gennaio.

Fonte: Ufficio stampa

