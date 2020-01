Bimbo di 6 mesi abbandonato ad Arezzo, i genitori lo avevano dimenticato

Un bambino di 6 mesi è stato trovato lasciato nell'androne di un palazzo di via Po ad Arezzo, nel quartiere Saione. Dei ragazzi che stavano tornando a casa nello stabile hanno trovato il piccolo. Una volta chiamato il 118, il piccolo è stato trasferito all'ospedale San Donato nel reparto di Pediatria. Il piccolo sembra essere di origini asiatiche ed è stato trovato in una culla ovetto. Ora sta bene.

AGGIORNAMENTO

Un finale scioccante per la vicende del bimbo abbandonato. Dopo alcune ore i genitori del piccolo si sono presentati in ospedale, dicendo di essersi dimenticati il figlio nell'aprire la porta. Sono un 40enne sudamericano e una 24enne italiana. Vivono nello stesso palazzo dov'è avvenuto il ritrovamento. La polizia comunque li segnalerà alla procura minorile di Firenze per eventuali provvedimenti. Per ora il bimbo resta affidato al reparto di pediatria di Arezzo.

