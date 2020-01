Grande festa a San Gaetano per la premiazione di Capannucce in Città

Tanti bambini e adulti hanno riempito la chiesa di San Gaetano per la premiazione della 18° edizione di Capannucce in città, la manifestazione che celebra il presepe, vero significato del Natale.

Oltre 2500 i ragazzi che hanno partecipato quest’anno all'iniziativa che ha visto il culmine nell’emozionante incontro con il Cardinale Ernest Simoni: una testimonianza di vita, di fede e di amore, dopo 30 anni in prigionia ai lavori forzati per la persecuzione in Albania dei cattolici e di altre fedi religiose.

Sua Eminenza ha accolto e premiato tutti i bambini con sorrisi e abbracci, omaggiando anche coloro che hanno ricevuto una menzione speciale:

Maria e Giuliano Giorgetti hanno realizzato un grandissimo presepio nella loro casa. Negli anni hanno raccolto personaggi che arrivano da vari Paesi del mondo e la sabbia è originale, proveniente dal deserto giordano e egiziano.

La professoressa Maria Grazia Oddo, oggi in pensione, ha stimolato per anni le sue colleghe e tutti i ragazzi di Scandicci, a rappresentare la sacra natività, portando centinaia di ragazzi a Capannucce in Città. Nel 18° anno di Capannucce, è l'esempio di una grande passione per il presepe e di un grande amore per i suoi ragazzi.

Angelo e Franca Belardinello fanno il presepe da sempre e hanno insegnato l'amore per la Capannuccia ai figli e alle nipotine Chiara e Francesca. Sono state loro stesse, dopo tanti anni di partecipazione a Capannucce e oggi diventate delle giovani ragazze, a segnalare i loro nonni per questo speciale compleanno dell’iniziativa alla quale sono rimaste molto legate.

Grazie all’ospitalità ancora una volta della chiesa di San Gaetano e di don Federico Pozza, la festa di premiazione è stata allietata dai canti natalizi del Piccolo Coro Melograno con la direzione di Laura Bartoli.

Alla cerimonia hanno partecipato i membri del Comitato Capannucce in Città: il presidente padre Bernardo Gianni, il segretario e fondatore Mario Razzanelli e il presidente onorario Paolo Blasi.

I partecipanti hanno ricevuto un diploma personalizzato e come premio una piccola natività dell’azienda Agape.

Tutte le notizie di Firenze