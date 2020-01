Frana San Ellero, ripristinato il secondo binario tra Pontassieve e Rignano

Sarà nuovamente operativo a partire dalle 15.00 di martedì 7 gennaio, con un giorno di anticipo rispetto ai tempi previsti, il secondo binario tra Pontassieve e Rignano sull’Arno, sulla linea convenzionale Firenze – Arezzo.

A causare l’interruzione, il 22 dicembre scorso, un movimento franoso nei pressi di Sant’ Ellero provocato dal maltempo.

Tornerà pertanto regolare il servizio ferroviario, che era stato riprogrammato per consentire l’operatività del cantiere.

25 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici che hanno operato per ripristinare circa 40 metri di rilevato ferroviario in un’area non facilmente accessibile.

Durante i lavori di ripristino la circolazione dei treni è proseguita sull’unico binario disponibile. Il servizio è stato integrato dall’impresa ferroviaria con circa 150 corse con autobus tra Pontassieve e Figline Valdarno. Potenziato anche il servizio di assistenza alle persone in viaggio nelle stazioni interessate dall’interruzione.

