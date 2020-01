Iacopo Melio a Empoli per il libro Buonisti, presenta Saverio Tommasi

Iacopo Melio a Empoli per presentare il suo ultimo libro Buonisti (People Edizioni). Sabato 11 gennaio al MuVe, Museo del Vetro di Empoli, in via Ridolfi 70, si terrà l'incontro alle 17 moderato dal giornalista e scrittore Saverio Tommasi.

I “buonisti” sono quelli che oggi, armati di umanità, cercano di farsi spazio nella società sgomitando tra razzismo, egoismo, fascismo e un sacco di altri “ismi” fatti di chiusura e intolleranza. “Buonista” è ciò che ci si sente dire per aver difeso una persona fragile. I “buonisti” sono quelli che, ogni giorno, provano ad al - zare lo sguardo dalla punta del - le proprie scarpe, mettendosi sempre e comunque nei panni degli ultimi. In questo libro, l’attivista Iacopo Melio, fondatore della Onlus #Vorreiprendereiltreno, racconta le sue tragicomiche esperienze con diversi tipi di hater, gli odiatori del web, diversi e simili allo stesso tempo. Buonisti è una raccolta di aneddoti surreali che vi faranno ridere e riflettere allo stesso tempo.

Iacopo Melio (1992) vive a Cerreto Guidi, Firenze, con i genitori e sua sorella Costanza. Studia Scienze Politiche, curriculum in Comunicazione, media e giornalismo all’Università di Firenze. Attualmente collabora con fanpage.it, la Repubblica e TPI. Attivista per i diritti umani e civili, nel 2015 ha fondato la Onlus #Vorreiprendereiltreno, diventata oggi un punto di riferimento nazionale per la disabilità, con l’obiettivo di sensibilizzare all’inclusione e all’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali. Nel 2017 con la Onlus vince il premio “Cittadino Europeo” conferitogli dal Parlamento Europeo. A dicembre 2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo nomina motu proprio Cavaliere dell’Ordine al Merito per la sua lotta contro gli stereotipi e i pregiudizi. Ha scritto anche Parigi XXI (Miraggi Edizioni, 2016) e Faccio salti altissimi (Mondadori, 2018).

