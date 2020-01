Una Befana splendente ha fatto la sua apparizione a Ponte a Egola (San Miniato), nel prato accanto al presepe allestito in piazza Stellato Spalletti. Con sé tre ceste cariche di dolci per i più piccoli. A Ponte a Egola si è rinnovata una antica tradizione, antica e balla tradizione che il tempo aveva un po' annebbiato, ma che un gruppo di volenterosi ha voluto far rivivere per la gioia di bambini e adulti.

Tutte le notizie di San Miniato