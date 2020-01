Dimenticano il figlio nell'androne, segnalati alla procura

Segnalati alla procura per abbandono di minore i genitori che avevano lasciato il figlio di 4 mesi (non 6 come inizialmente affermato) nell'androne del palazzo in cui abitavano, dimenticandosi del piccolo per aprire la porta. La segnalazione è stata fatta dalla polizia. Dopo alcune ore la coppia ha recuperato all'ospedale San Donato il figlio, che era stato trovato nel frattempo da alcuni giovani che nella nottata stavano rincasando. Il tribunale dei minori non ha disposto ordinanza ancora in merito.

