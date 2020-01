Clochard morto in strada a Firenze, stroncato da un infarto

Il 49enne trovato privo di vita nel centro di Firenze, in via Santa Caterina d'Alessandria, la sera del primo gennaio intorno alle 23,30, sarebbe deceduto per arresto cardiaco dovuto a infarto del miocardio, secondo i primi risultati dell'autopsia disposta dalla procura

In un primo momento si era pensato a un decesso provocato da ipotermia, sebbene non sia escluso che il freddo possa aver avuto un ruolo determinante nel provocare il malore.

L'uomo, Dumitru Panait, era stato trovato accasciato su una panchina in muratura alla base dell'edificio che ospita l'Agenzia delle Entrate di Firenze. Un punto dove diversi clochard sono soliti trascorrere la notte e facilmente osservabile da pedoni e automobilisti di passaggio in direzione della stazione di Santa Maria Novella.

