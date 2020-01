Corso salvavita a Fucecchio nella sede della Pubblica assistenza

In queste sere particolarmente fredde una nostra squadra di volontari è impegnata nella perlustrazione del territorio comunale alla ricerca di eventuali persone in stato di bisogno, offrendo loro un primo aiuto e presentandogli la possibilità di trascorrere la notte nel dormitorio di Empoli. Sempre nell’ottica di essere di aiuto al prossimo, inizia presso la sede della Pubblica assistenza di Fucecchio il corso gratuito per insegnare quelle poche e semplici manovre salvavita che possono fare la differenza.

Le lezioni inizieranno martedì 14 gennaio alle 21.15, presso la sede di via Ugo Foscolo 22 a Fucecchio. Il corso consente anche l’abilitazione all'utilizzo del DAE (defibrillatore semi-automatico). Per iscrizioni ed informazioni chiamare il numero 05711601147 (Chiara). Se anche tu vuoi renderti disponibile per aiutare il prossimo, contattaci o vieni a conoscerci presso la nostra sede. C'è tanto bisogno di umanità!

Fonte: Pubblica Assistenza Fucecchio

